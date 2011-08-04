В выходные под Киевом будут праздновать День кузнеца

В «Парке Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) 6-7 августа состоится «День Кузнеца».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, лучшие мастера кузнечного дела подготовили игровую программу – «Забавы кузнецов», которая позволит гостям праздника узнать о воинственной роли ремесленников. Лучшие мастера получат подарки и попадут в «Книгу славы «Парка Киевская Русь».

Также организаторы обещают продемонстрировать, как византийские всадники сразятся в поединке с хазарами. В состязании за княжескую корону всадники пройдут ряд испытаний: поразят копьем сарацина, нанизают на меч три кольца и подцепят на ходу платочек дамы сердца. Кстати, в этом сезоне подобное рыцарское развлечение состоится впервые и станет презентационным.

Кроме того, желающих ожидают бои с медведями, метание молотов и подков.

Мужчины смогут посетить мастер-классы по ратному делу, а женщин научат средневековому танку.

Как обещают организаторы, «День Кузнеца» понравится гостям Парка. Праздничное действо поразит посетителей как ремесленным, так и военным делами».

Добраться до парка можно маршруткой от станции метро «Выдубичи» (остановка возле магазина «Фуршет»).