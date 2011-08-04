Вспышка метана на луганской шахте: 26 пострадавших
13:49, 04 августа 2011Общество
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Работа не прекращалась
Сегодня в 11.40 в г. Красный Луч Луганской области на шахте "Краснокутская" (ГП "Донбасс Антрацит") произошла вспышка метана.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
По их данным, вспышка метана произошла на горизонте 110-120 метров во время включения лебедки для демонтажа лавы пласта.
В тот момент в шахте находились 224 горняка, на аварийном участке – 37.
По предварительной информации, пострадали 26 горняков. Из них 5 - получили ожоги средней степени тяжести. Еще 21 - незначительные.
На месте работают 3 отделения Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Работы на шахте не приостанавливались.
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