Букмекеры сменили лидера «Евровидения»

Ведущие букмекерские конторы - William Hill, Paddy Power и Ladbrokes.com - сменили главного фаворита конкурса «Евровидения». Гречанку Анну Висси потеснила шведская исполнительница Carol, которая продемонстрировала в полуфинале почти идеальное соответствие своего номера неписаным стандартам конкурса. Бескомпромиссная шведская попса в стиле группы АВВА котируется у букмекеров уже несколько выше, чем задумчивая баллада греческой исполнительницы-ветерана Анны Висси (например, у Paddy Power соотношение 11:4 за Швецию против 10:3 за Грецию).

В лидерах прогнозов также диско-композиция из Румынии, печальная и мелодичная песня из Боснии, а также живое воплощение стиля кич - номер финской "металлической" группы Lordi.

Международные букмекеры резко подняли ставки на победу и российского исполнителя Димы Билана. William Hill принимает на него ставки из расчета 7:1, а Ladbrokes.com – 6:1.

РИА "Новости"