В Киеве горит склад тканей

В Голосеевском районе Киева ликвидируют пожар на складе тканей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве.

В частности, по их данным, информация о пожаре на улице Деревообрабатывающей, 5, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 9.52.

Установлено, что по этому адресу находится склад с тканями. Площадь пожара составляет ориентировочно 160 квадратных метров.

На месте пожара работают 5 расчетов на основной и специальной пожарной технике. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован.