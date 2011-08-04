В Киеве горит склад тканей
12:37, 04 августа 2011Общество
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Работают 5 пожарных расчетов
В Голосеевском районе Киева ликвидируют пожар на складе тканей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве.
В частности, по их данным, информация о пожаре на улице Деревообрабатывающей, 5, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 9.52.
Установлено, что по этому адресу находится склад с тканями. Площадь пожара составляет ориентировочно 160 квадратных метров.
На месте пожара работают 5 расчетов на основной и специальной пожарной технике. По предварительной информации, пострадавших нет.
В настоящее время пожар локализован.
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