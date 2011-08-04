Киевводоканал объяснил, почему вода в кране отдает дустом

«Киевводоканал» устранил посторонний запах в водопроводной воде, на который жаловались жители Святошинского, Подольского и Шевченковского районов, применив дополнительные меры по ее очистке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно обнародованной информации, результаты проведенных микробиологических и химических анализов воды засвидетельствовали, что по основным параметрам вода отвечает требованиям санитарного законодательства. Однако для предотвращения появления отмеченных запахов в питьевой воде, «Киевводоканал» усилил режим коагуляции (увеличение дозы реагентов), контроль над обеззараживанием воды и дополнительно на конечной стадии очистки ввел озон для дезодорирования – устранения запаха у питьевой воды.

Кроме того, осуществляется комплекс санитарно-технических мероприятий для промывки уличных водопроводных сетей.

В настоящее время ситуация стабилизировалась и вчера по состоянию на 15.00 жалоб относительно «дустового» запаха воды не поступало.

Учитывая цветение водоемов, «Киевводоканал» допускает, что причиной запаха в питьевой воде может быть продукт жизнедеятельности сине-зеленых водорослей – геосмин.

Как информируют в КГГА, геосмин – группа веществ биологического происхождения. Эти вещества безвредны для здоровья и достаточно часто встречаются в продуктах питания природного происхождения. Геосмин может придавать водопроводной воде запах, который характеризуются, как: «затхлый», «землистый», «болотистый», «травяной», «плесневой», а в сочетании с разными одорантами (хлором) придает «дустовый» оттенок запаху. Врачи-гигиенисты, изучая эти соединения, отнесли их к малотоксичным. Предельно допустимая концентрация этих соединений не определялась.