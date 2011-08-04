Под Херсоном нашли "теневое" зернохранилище

Сотрудники СБУ выявили в Херсонской области нелегальное зернохранилище с запасом зерна на 43 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, в ходе инициированной Управлением проверки установлено, что руководители одного из сельскохозяйственных предприятий организовали хранение на нелегальном зернохранилище в селе Кирово Бериславского района почти 30 тыс. тонн пшеницы рыночной стоимостью более 43 млн. грн.

Неучтенные запасы зерна злоумышленники планировали реализовать без уплаты обязательных отчислений в государственный и местный бюджеты.

По материалам СБУ прокуратурой Бериславского района вынесено представление об устранении предприятием нарушений требований Закона Украины "О зерне и рынке зерна в Украине".

Должностных лиц предприятия обязали задекларировать имеющиеся запасы зерновых культур и обязательно уплатить в государственный и местный бюджеты за операции с зерновыми культурами почти 5 млн. грн.