Обнаружен курган, которому 5-6 тыс. лет

В Запорожской области на месте строительства крупнейшей в Украине ветроэлектростанции обнаружен курган IV тыс. до н.э.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, «на территории села Гирсивка Приазовского района - на побережье Азовского моря, где ведется строительство ветроэнергетических установок, группой археологов начаты археологические раскопки кургана «Орта-Тепе», который датируется IV тыс. до н.э. - I тыс. н.э.»

По данным ОГА, организатором научных исследований выступило Запорожское отделение Украинского общества охраны памятников истории и культуры, а осуществляются работы за средства компании, ведущей строительство ветроэлектростанции - ООО «ЮроКейп Юкрейн И».