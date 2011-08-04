СБУ охотится на продавцов "прослушки"

Сотрудники СБУ 2 августа разоблачили и прекратили незаконную деятельность двух жителей Сумской области, которые на протяжении июня-июля этого года в Сумах и Глухове наладили сбыт специальных технических средств негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления Службы безопасности Украины в Сумской области, установлено, что оба гражданина Украины, не имея соответствующей лицензии, приобрели через Интернет и на радиорынке Киева технические спецсредства и реализовывали их заинтересованным лицам, желавшим получать информацию частного характера.

Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками СБУ во время попытки реализации пяти малогабаритных, закамуфлированных под брелоки и строительные болты, видеокамер и четырех GSM-модулей, закамуфлированных под светодиодные фонари и электрические удлинители.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Наказание, за совершение такого вида преступления, предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.