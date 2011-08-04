В Тернополе начался религиозный фестиваль «Я верю в Иисуса».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в сообществе евангелистов, которое организовало мероприятие, направлено оно на привлечение внимания к людям с особыми потребностями, а также на пропаганду здорового образа жизни. В рамках фестиваля пройдет спортивные соревнования, в частности, в парке им.Шевченко состоялся забег детей с особыми потребностями. Кроме того, предусмотрены богослужения и волонтерская работа в онко- и наркодиспансерах, также организаторы фестиваля привлекут всех желающих к уборке парков города.

Продлится фестиваль 5 дней, каждый фестивальный день будет завершаться концертами групп, исполняющих песни на религиозную тематику.

Участие в акциях фестиваля могут принимать все желающие независимо от вероисповедания.

В фестиваль вовлечены один из лучших саксофонистов Украины Игорь РУДЫЙ, финалистка телепроекта «Шанс», голос проекта "Танцую для тебя" Валентина ПАРАВАН, другие известные лица.

По утверждению организаторов, такого масштабного религиозного фестиваля в Украине еще не проводили.