Ударная группа украинских ВМС проведет артиллерийские стрельбы

Корабельная ударная группа Военно-Морских Сил Украины в составе корвета “Придніпров`я”, ракетных катеров “Каховка” и “Прилуки” в соответствии с планом боевой подготовки 19-20 мая в Черном море выполнит ряд учебных задач и боевых упражнений, в частности, артиллерийские стрельбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, в составе корабельной ударной группы экипажи корвета и ракетных катеров отработают задачи общего маневрирования, противовоздушной обороны, нанесения ракетного удара и ведения артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, расстрел плавающей мины. Кроме того, в море пройдут учения по защите от оружия массового поражения, по отражению удара противокорабельных ракет, по борьбе за выживаемость корабля, поврежденного во время ведения боевых действий.