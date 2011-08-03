Хакер, пользуясь мобилкой и ноутбуком, нагрел Укртелеком на 200 тысяч

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную схему несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) абонентов публичного акционерного общества «Укртелеком», которую наладил житель Чернигова совместно с иностранными гражданами.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, установлено, что молодой человек, используя мобильный телефон и компьютерное оборудование, незаконно получал идентификационные данные (логины и пароли) абонентов ПАО "Укртелеком", подключенных к сети Интернет с помощью функции Wi-Fi ADSL-модема и технологии передачи данных SIP-телефонии.

В дальнейшем, пользуясь незаконно полученной информацией, злоумышленник активировал SIP-номера отечественных абонентов и с помощью собственного ноутбука направлял с них международный телефонный трафик за границу.

В результате абонентам ПАО "Укртелеком" выставлялись счета за международные звонки, которые они не производили. В свою очередь заграничные абоненты получали от оператора мобильной связи своей страны за входной трафик денежное вознаграждение, часть которого перечислялась украинскому «хакеру» с помощью международной системы платежей. Таким способом предприятию нанесен ущерб на сумму более 200 тыс. грн.

Следователями УСБУ в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.