Защитников парка Горького жестоко избили: переломы и сотрясения

В Харькове избили активистов «Зеленого фронта» и общественной инициативы «Обновление страны», которые протестовали против вырубки парка Горького.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественного движения «Оновлення країни», вчера во время акции протеста против вырубки парка Горького милиционер жестоко избил представителя «Зеленого фронта» Андрея ЦУКАНОВА.

По данным пресс-службы, «пострадавший был доставлен в 30-ю больницу Харькова, где медики установили у него сотрясение головного мозга. На данное время А.ЦУКАНОВ находится под наблюдением врачей».

В тот же день семеро неизвестных жестоко избили четырех активистов «Зеленого фронта» и «Обновления страны», которые возвращались домой.

Как сообщил один из пострадавших, «обновленец» Дмитрий ПИЛИПЕЦ, около 19 часов возле них остановился автомобиль ВАЗ 2101 синего цвета, из которого вышли семь неизвестных и с дубинками напали на защитников парка. «Они били дубинками по лицу, по спине, ногам», - рассказал Д.ПИЛИПЕЦ.

Четыре общественных активиста - Игорь ГУДЕНКО, Василий ПОНОМАРЕВ, Станислав ТИМОШЕНКО, Дмитрий ПИЛИПЕЦ - с сотрясением мозга и многочисленными переломами были госпитализированы.

Активисты допускают, что нападение было организовано по приказу местных властей, отмечает пресс-служба.

По словам пострадавших, только вчера в парке Горького незаконно было вырублено около 10 деревьев. Защитникам парка удалось временно остановить вырубку.

В то же время другая группа защитников парка в тот же день пикетировала здание экоинспекции с требованием отреагировать на незаконные действия властей.

Как сообщалось, местные власти выдали разрешение на санитарную вырубку 96 единиц сухостоя, по оценкам ОО «Зеленый фронт» на сегодняшний день уже вырублено более 600 здоровых деревьев.