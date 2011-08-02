Мужчину, который стрелял по вертолету, будут судить за «хулиганство»

В отношении мужчины, который 31 июля в городе Подгородное обстрелял вертолет днепропетровского журналиста и адвоката Бориса ФИЛАТОВА, будет возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, сейчас этот вопрос решается Днепропетровским райотделом милиции.

По данным ОСО, личность человека, который из пневматической винтовки произвел несколько выстрелов по вертолету, установлена.

Принимаются меры по его задержанию и изъятию оружия преступления.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, вечером 31 июля в городе Подгородное под Днепропетровском из пневматического оружия во время захода на посадку был обстрелян вертолет AS-350, который принадлежит Б.ФИЛАТОВУ.

Вертолетом управлял пилот, который по указанию Б.ФИЛАТОВА вылетел из Днепропетровска в Подгородное, сообщили в ОСО, отметив, что сам журналист ожидал воздушное судно в Подгородном.

Б.ФИЛАТОВ происшествие не комментировал, но не исключил, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Заслуженный журналист Украины Б.ФИЛАТОВ с 2005 по 2010 год вел на региональном телевидении еженедельную передачу «Губернская хроника». Объектом его критики часто становились влиятельные чиновники и политики, в частности из правоохранительных органов. С 2010 года Б.ФИЛАТОВ начал новый телепроект «Губернские прогнозы», в котором, в частности, затрагивал вопросы бездеятельности прокурорских работников при нарушениях в сфере землепользования. Б.ФИЛАТОВ также является комиссаром культурологического проекта «Украина глазами птиц», во время которого осуществляется фотографирование разных областей страны с вертолета.