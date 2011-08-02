Чиновники подозревают, что рухнувшую башню просто «зареконструировали»

В мэрии Каменец-Подольского не исключают версии, что на разрушение исторического памятника «Новозападная башня» могла повлиять ее реконструкция, которая продолжалась на протяжении 2003-2007 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель городского головы Григорий ГОРШУНОВ, который возглавил специальную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

“Комиссия изучит документы по проектированию и выполнению работ. Члены комиссии получили задание записать объяснение от автора проекта Ольги ПЛАМЕНИЦКОЙ. Возможно, это недостатки проекта, недостатки в исполнении. В первую очередь, должно быть учтено состояние самого здания, когда проектировались работы. На фотографиях конца ХІХ век видно, что на башне есть трещины, и это необходимо учесть. Во-вторых, факт обвала свидетельствует, что после выполнения работ было массовое затекание воды не за пределы башни, а в середину. А эти башни нового типа, как их называли еще, артиллерийские, строились по такому принципу: внешняя стена почти независима от внутренней стены. То есть во время артиллерийских обстрел она могла обрушиваться, но это не влияло на стойкость башни. Между ними была специальная увязка из дубовых каркасов и внутренняя засыпка, которая исполняла роль подушки”, - прокомментировал он.

Г.ГОРШУНОВ отметил, что финансирование реконструкции башни проводилось из государственного бюджета. Точная сумма, израсходованная на этот исторический памятник, не названа, однако известно, что идет речь до несколько миллионов гривен. Интересен факт, что за время выполнения работ, трижды изменялись проектанты и подрядчики.

Как сообщал УНИАН, 1 августа около 17:00 в результате неблагоприятных погодных условий – сильных порывов ветра и дождя – разрушен исторический памятник «Новозападная башня» на территории историко-архитектурного заповедника «Старая крепость» в Камянец-Подольском Хмельницкой области.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате разрушения нет.

На данное время в горисполкоме создана комиссия, которая будет рассматривать вопрос восстановления и реконструкции вышеуказанной башни.