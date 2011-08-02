СБУ за взятку задержала двух чиновников из Киевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность заместителя председателя Ракитнянской райгосадминистрации и председателя Бушивского сельского совета Ракитнянского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что должностные лица вымогали 20 тысяч американских долларов за предоставление частному предпринимателю земельного участка площадью около 10 га для выпаса скота.

29 июля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленников «на горячем» во время получения взятки.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Задержанные взяты под стражу.