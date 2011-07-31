У 50 детей в лагере проявились симптомы вирусной инфекции

В Полтавской области 50 детей из оздоровительного лагеря «Спутник» обратились в медпункт, где им был установлен диагноз «вирусная инфекция».

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

Отмечается, что Диканьский райотдел УМЧС вчера, 30 июля, получил информацию о том, что дети обратились за медицинской помощью с симптомами: боль в горле, рвота, повышенная температура (37,5-37,8º С).

Детям на месте оказана медицинская помощь, в медицинские лечебные заведения дети не направлялись, госпитализация не проводилась.

На данное время в оздоровительном лагере работают специалисты Полтавской городской санэпидемстанции и специалисты медицинских заведений города Полтава.

Всего в лагере отдыхают 303 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.