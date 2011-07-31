Завтра дожди и немного прохладнее

На завтра, 1 августа, синоптики прогнозируют дожди и незначительное понижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в южной части осадков не ожидается, в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 26-31°.

На остальной территории грозовые дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; в западных областях местами сильные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°, на крайнем западе около 20°.

Ветер в Украине западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.

Сегодня, 31 июля, температура воды в Черном море 23-26°, в Азовском море 27-29°; в Днепре возле Киева - 25°.