Россиянке стало плохо по дороге в Турцию
12:50, 31 июля 2011Общество
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Boeing пришлось сажать в Крыму
Самолет «Боинг», который летел из Москвы (Россия) в Анталию (Турция), совершил вынужденную посадку сегодня утром в симферопольском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки - гражданки РФ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
На борту «Боинга» находились 275 пассажиров и 12 членов экипажа.
«В 05.46 осуществлена посадка на запасной полосе аэропорта Симферополя. 35-летняя гражданка России была доставлена в медицинский пункт аэропорта с диагнозом вегето-сосудистая дистония. Состояние – удовлетворительное», - говорится в пресс-релизе.
После дозаправки самолет отправился по маршруту.
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