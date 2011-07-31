Россиянке стало плохо по дороге в Турцию

Самолет «Боинг», который летел из Москвы (Россия) в Анталию (Турция), совершил вынужденную посадку сегодня утром в симферопольском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажирки - гражданки РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

На борту «Боинга» находились 275 пассажиров и 12 членов экипажа.

«В 05.46 осуществлена посадка на запасной полосе аэропорта Симферополя. 35-летняя гражданка России была доставлена в медицинский пункт аэропорта с диагнозом вегето-сосудистая дистония. Состояние – удовлетворительное», - говорится в пресс-релизе.

После дозаправки самолет отправился по маршруту.