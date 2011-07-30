На Полтавщине в лагере 48 детей обратились за медицинской помощью

На Полтавщине в детском оздоровительном лагере «Спутник» (село Михайловка Диканьского района) сегодня, 30 июля, начиная с 9 утра до медпункта за помощью обратилось 48 детей.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, дети жаловались на боль в горле, рвоту и повышенную температуру. «Всем детям оказана медицинская помощь. В медзаведения никого не госпитализировали. Сейчас в лагере работают специалисте городской СЭС, медики, работники милиции, прокуратуры и СБУ», - отметил начальник.

По предварительно установленному диагнозу, дети заболели в результате вирусной инфекции, уточнил Ю.СУЛАЕВ.

Он также прибавил, что в лагере отдыхает 303 ребенка (жители Полтавы и области). Состояние здоровья остальных детей удовлетворительное.