Суды будут зарабатывать на себя, но журналисты от этого не пострадают

Закон Украины «О судебном сборе» не несет угрозы для средств массовой информации, поскольку гарантии их деятельности, установленные Конституцией Украины и специальным законодательством, в частности недавно принятым Законом «О доступе к публичной информации», никоим образом не ограничиваются.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, размещенном на официальном сайте главы государства.

В нем сказано, что “усиление независимости судов - дополнительная гарантия свободы слова в Украине”.

При этом советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ отметил, что нет причинно-следственной связи между уменьшением законом судебного сбора и теми опасениями журналистов, что это может повлиять на принятие судами решения относительно возможного возмещения средствами массовой информации морального вреда.

«Данный закон не меняет процедуру доказывания размера морального вреда. Поэтому мы прогнозируем, что количество исков о возмещении морального вреда к журналистам не увеличится, поскольку речь идет о разных предметах законодательного регулирования», – подчеркнул А.ПОРТНОВ.

В пресс-службе напоминают, что В.ЯНУКОВИЧ вчера подписал данный закон, и он вступит в силу с 1 ноября этого года. В сообщении отмечается, что принятие данного закона “стало очередным шагом в осуществлении провозглашенной Президентом судебной реформы, а введение его в действие существенно усилит принципы финансовой и организационной независимости судов”. Документом предусмотрено, что судебный сбор взимается в соответствующем размере от минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, - в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Законодательным актом определены правовые принципы взимания судебного сбора, плательщиков, объекты и размеры ставок судебного сбора, порядок уплаты, освобождения от уплаты и возврата судебного сбора.

“Средства судебного сбора будут направлены на укрепление материально-технической базы судов и обеспечение осуществления правосудия в целом. Такой механизм использования судебного сбора позволит обеспечить стабильную работу судов и значительно улучшить условия пребывания граждан в их помещениях. Следует отметить, что для незащищенных слоев населения – таких как пенсионеры, инвалиды и другие, законом предусмотрены льготы или небольшие ставки судебного сбора”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Институт медиа права и общественные организации отмечали, что, среди прочего, вышеуказанный закон отменил норму законодательства, которая была введена после парламентских слушаний о состоянии свободу слова в 2003 году. Именно тогда изменениями в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» был установлен пропорциональный к цене иска размер пошлины по искам о возмещении морального вреда, а именно 10% к самым крупным искам.

Такая система обеспечивала уплату истцом пошлины в размере 100 тыс. грн. при представлении иска к журналисту или СМИ с требованием возместить миллион гривен. Такие изменения остановили волну исков о возмещении морального вреда, которые часто приводили к закрытию газет и других СМИ. Принятый Закон Украины «О судебном сборе» устанавливает, что для исков о возмещении морального вреда размер сбора составляет 1% цены иска, но не меньше 0,2 размера минимальной заработной платы и не больше 3 размеров минимальной заработной платы. Это значит, что, уплатив в ноябре 2011 году 2955 грн. сбора, истец может выдвигать миллионные иски к СМИ и журналистам, которые опубликовали неудобную для него статью.