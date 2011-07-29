Если корь перекинется с Волыни на Ровенщину - это будет угроза

Ровенские эпидемиологи опровергают информацию, которая появилась в некоторых украинских СМИ, что в области зафиксирована вспышка кори.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эпидемиологи из областной СЭС заявляют, что такая информация недостоверна, поскольку ни одного случая заболевания корью в области не было.

Однако, как сообщил заведующий эпидемиологическим отделением областной СЭС Анатолий РЕЗНИКОВ, «есть вероятность того, что заболевание все же попадет на территорию Ровенской области из соседней Волыни». «Это будет представлять угрозу, ведь вакциной от этого вируса могут в случае необходимости обеспечить только 20% населения», - сказал он.

Сейчас медики области принимают меры по усилению профилактики этого заболевания, главным образом через информационную работу среди населения.

Как сообщала недавно ТСН, в селах Ровенской области и Волыни зафиксировали случаи болезни корью. Эпидемиологи, которые собирались остановить распространение инфекции, едва насобирали во всей области 10 доз вакцины против болезни, отметил телеканал.

«Были госпитализированы дети с нарушением календаря прививок, которые имели среднее состояние тяжести, а также не иммунизированные, которые были в тяжелом состоянии и имели двустороннюю пневмонию», – рассказала врач-инфекционист Луцкой центральной районной больницы Светлана ДЫМАРЧУК.

По словам медиков, типичными осложнениями после кори у невакцинированных являются воспаление легких и энцефалиты. Детскую инфекцию все чаще подхватывают взрослые, отмечают врачи.

В последний раз массовая вспышка инфекции на Волыни была зафиксирована в 2006 году. Тогда менее чем за 2 месяца заболело около тысячи человек.