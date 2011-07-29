Янукович: владелец шахты компенсирует потери пострадавшим

Кроме предусмотренной законом материальной помощи от государства пострадавшие вследствие аварии на шахте «Суходольская-Восточная» получат компенсации от владельцев шахты - компании «Метинвест».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня после заседания Правительственной комиссии на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области.

Также он встретился с родными погибших вследствие аварии на шахте.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Мы сделаем все, чтобы помочь пережить это горе», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в г. Суходольске Краснодонского району на шахте «Суходольськая-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба девяти горняков неизвестна.

Группа компаний «Метинвест» владеет ПАО «Краснодонуголь». Ринат АХМЕТОВ - президент компании СКМ, которая владеет международной вертикально интегрированной горно-металлургической ГК «Метинвест».