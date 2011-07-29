Семьям погибших шахтеров заплатят по миллиону

Семья каждого горняка, который погиб сегодня в результате аварии на шахте «Суходольская-Восточная», получит по 1 млн. грн. материальной помощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Краснодонуголь».

«ПАО «Краснодонуголь» глубоко скорбит по поводу гибели людей из-за взрыва на шахте «Суходольская-Восточная», произошедшем 29 июля 2011 года, и соболезнует пострадавшим и их семьям», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Руководство «Краснодонугля» заявляет, что сделает все возможное для ликвидации последствии взрыва. «Каждой семье погибшего шахтера будет оказана помощь в размере 1 миллиона гривен», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел сегодня в 1.57 на горизонте 915 м.

В эпицентре находилось 28 человек. Уже подтверждена гибель 16 человек. По состоянию на 8:30 утра нашли одного живого. Количество госпитализированных горняков увеличилось до трех. Судьба девяти остается неизвестной.