Еханурова не интересуют ни криминальные авторитеты, ни ”РосУкрэнерго”

Информация о том, кто является основателями «РосУкрЭнерго», стала неожиданностью для премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА, но главу правительства не интересует, является ли один из основателей компании Дмитрий ФИРТАШ реальным ее акционером.

Об этом заявил сам Ю.ЕХАНУРОВ в интервью агентству «Главред».

«Неожиданностью – да», - сказал премьер относительно обнародования информации об основателях компании.

«Мне все равно, кто поставляет газ. Главное, чтобы газ для Украины обходился по 95 долларов за тысячу кубометров», - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

На уточняющий вопрос, о том, может ли это быть безразлично, если при этом задействованы криминальные авторитеты, премьер ответил: «Дело в том, что нет альтернативы».

Ю.ЕХАНУРОВ отказался комментировать публикации СМИ о якобы причастности к «РосУкрЭнерго» родственников Президента Украины.

Относительно того, является ли Д.ФИРТАШ реальным акционером или подставным лицом, украинский премьер сказал: «Не знаю. Меня это не интересует».