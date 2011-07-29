Дело об убийстве дельфинов всеми силами стараются замять

Те, кто обязаны защищать дельфинов, хотят всячески скрыть причины их гибели и замять дело.

Об этом заявил директор регионального ландшафтного парка Зиновий ПЕТРОВИЧ.

В разговоре с корреспондентом УНИАН он сообщил, что сразу же после обнаружения шести погибших дельфинов на побережье Кинбурнской косы 9-10 июля сотрудники парка написали заявления в милицию, природоохранную прокуратуру Николаевской области, экологическую инспекцию Северо-западного региона Черного моря. Никакого ответа пока не получено.

По его словам, случай столь массовой гибели дельфинов подпадает под уголовную ответственность, так как согласно закону, хотя бы одно добитое или убитое животное, занесенное в Красную книгу, является поводом для возбуждения уголовного дела.

З.ПЕТРОВИЧ утверждает, что он «на 100% уверен, что в одного из обнаруженных дельфинов точно стреляли». Это подтверждено и в протоколе комиссии, созданной по инициативе Министерства экологии Украины 13 июля. «Однако после опубликования протокола этой комиссии, на следующий день члены комиссии были отозваны, а к исследованиям приступила вторая комиссия в составе членов международной организации по защите дельфинов из Крыма. Вскрытие производил некий БУРКУН, хотя о своих правах производить вскрытие говорил КРИВОХИЖИН. Во втором протоколе было указано, что вскрытие делал КРИВОХИЖИН», - сказал З.ПЕТРОВИЧ и отметил, что считает это фальсификацией.

«Это не специалисты, а общественные деятели из Крыма, которые явно лгут, - считает З.ПЕТРОВИЧ. – Тем более, что место проникновение дроби они указали довольно приблизительно в отличие от первого протокола. Думаю, их цель – убедить общественность в том, что выстрелов не было, что нет уголовного факта, а дельфины погибли в сетях рыбаков. Выводы второй экспертизы выглядят поверхностными. Нас насторожил смысл заключения - уйти от огнестрела, ведь мы своими глазами видели, как из раны, по крайней мере, одно из животных, еще сочилась кровь. Вопрос в том, почему для экологической службы настолько настораживающим был вывод о том, что в теле дельфина найдена дробь? Вторая бригада приехала, по всей видимости, с совершенно определенным настроем – скрыть следы выстрелов. Эту же версию поддерживает и Министерство экологии».

По мнению директора парка, ни одна, ни вторая комиссии не выяснили досконально причину гибели – то ли от сетей, то ли ядов, то ли от выстрелов.

З.ПЕТРОВИЧ рассказал, что после того, как сотрудники парка обнародовали факты столь массовой гибели дельфинов, это не понравилось многим чиновникам, прежде всего из Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря. По его словам, они открыто заявляли сотрудникам регионального ландшафтного парка, что те зря подняли шум.

«Гибель дельфинов на Кинбурне – это ЧП, которое приняло международную огласку. Многим это невыгодно, они хотят замолчать, скрыть и поскорее замять это дело», - заявил З.ПЕТРОВИЧ.

В настоящее время материалы проверок, собранные сотрудниками Очаковского городского отдела УМВД Украины в Николаевской области направлены в Очаковскую межрайонную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения дела по существу и принятия решения согласно действующему законодательству.

З.ПЕТРОВИЧ также подчеркнул, что на побережье Кинбурнской косы только в июле стало известно о гибели не менее 12 животных.

«Причины массовой гибели шести животных до сих пор неизвестны. В то же время продолжает работать целая система их уничтожения. С каждым годом этих млекопитающих становиться все меньше, и ситуация приобретает катастрофические масштабы» - отметил З.ПЕТРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 июля на побережье Кинбурнской косы, в акватории национального парка «Белобережье Святослава», отдыхающие обнаружили восемь погибших дельфинов. На теле одного из них были заметные следы от дроби. По мнению специалистов, такого массового случая одновременной гибели дельфинов в этих местах никогда раньше не было.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ создал комиссию по выяснению причин гибели дельфинов.

15 июля заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря Алексей КУЗЬМЕНКО сообщил, что дельфины, найденные мертвыми на побережье Кинбурнской косы, погибли не от огнестрельных ранений.

По его словам, члены комиссии нашли и обследовали останки 5 погибших дельфинов и 1 афалины. В результате обследования в теле одного из дельфинов были обнаружены 5 дробин, которые передали в Очаковский райотдел милиции для экспертизы.

«Место нахождения дробин - нижняя челюсть дельфина - указывает на то, что стреляли уже в мертвого дельфина», - отметил А.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, оставшиеся трупы дельфинов не имеют видимых повреждений, что позволяет допустить, что погибли они не от выстрелов. Определить же точную причину гибели животных в данное время невозможно, поскольку трупы сильно разложились.