Олег Скрипка выменял 64 тысячи 550 литров мусора

Во время проведения фестиваля украинского рока “Рок Сич” на Труханове острове в Киеве 6-7 мая его организаторы выменяли у гостей 64 тысячи 550 литров мусора на 645,5 литров пива.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН представительница пресс-службы фестиваля Василиса ДРЕБУШЕВСКАЯ.

По ее словам, все это происходило в рамках акции “Чистый рок”. Как известно, перед фестивалем несколько организаций защиты окружающей среды, среди которых молодежное отделение Национального экологического центра Украины, Дружина охраны природы Киевского национального университета им. Тараса Шевченко "Зеленое Будущее" и отдел мониторинга и охраны животного мира Института зоологии, отмечали, что печальный опыт прошлогоднего Евровидения, некоторые из концертов которого также проходили на Труханове острове, заставляет их переживать, что и “Рок Сич” навредит экосистеме острова.

Представитель оргкомитета фестиваля Людмила ГРИГОРЕНКО сообщила, что администрация Труханова острова выразила благодарность за то, что остров был убран. По ее словам, администрация была поражена, что последствиями проведения фестиваля было только “1,9 га вытоптанной травы и 7 сломанных кустов и деревьев”. Она сообщила, что уже посажены новые деревья и кусты вместо сломанных.

Инициатор проведения фестиваля и его продюсер, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег СКРИПКА отметил, что в фестивале приняли участие 44 группы из разных городов Украины и было около 60 тысяч зрителей.

Он считает, что проведение этого фестиваля стало первым шагом программы поддержки украинского рок-движения. По его словам, будут выпущены диски с записями выступлений участников фестиваля.

По словам О.СКРИПКИ, в следующем фестивале уже будут принимать участие и зарубежные рок-коллективы. При этом он подчеркнул, что неизменным остается условие исполнения произведений только на украинском языке. О.СКРИПКА не исключил, что следующий фестиваль ”Рок Сич” будет проходить не на Труханове острове, а на какой-то другой территории.