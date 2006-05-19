Компании «Элита-Центр» работали без надзора

Компании, связанные с «Элита-центр», не были зарегистрированы как финансовые учреждения, поэтому контроль за их деятельностью не входил в компетенцию Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госфинуслуг, которым располагает УНИАН.

По мнению Комиссии, сегодняшнее решение Шевченковского районного суда Киева, которым признана бездеятельность комиссии в деле по иску граждан-инвесторов группы компаний «Элита-Центр», принято вопреки нормам действующего законодательства в сфере финансовых услуг.

Госфинуслуг отмечает, что во время активной деятельности упомянутых компаний нормы законов предусматривали множество схем финансирования жилищного строительства, подавляющее большинство которых могли осуществляться нефинансовыми учреждениями. «Операции, которые осуществлялись отмеченными компаниями, ни по форме, ни по содержанию не отвечали как признакам финансовых услуг, так и операциям, которые отнесены законами к услугам финансовых учреждений в сфере жилищного строительства», - говорится в заявлении Комиссии. - Эти компании не были финансовыми учреждениями, и, собственно, не могли получить такой статус. А следовательно, их деятельность не подпадала под надзор Госфинуслуг».

В Комиссии считают, что, учитывая все вышесказанное, Госфинуслуг не могла выступать ответчиком в этом деле. «Решение суда толкает Комиссию на осуществление незаконных действий. Ведь Госфинуслуг может назначать временную администрацию (суд обязал Комиссию назначить временную администрацию в компаниях) лишь в финансовых учреждениях, деятельность которых лицензируется Комиссией», - подчеркивается в заявлении.

В Комиссии считают, что принятое судом решение вводит в заблуждение граждан-инвесторов, которые пострадали от недобросовестной предпринимательской деятельности в сфере жилищного строительства, и «создает возможность для уклонения от ответственности настоящих виновников».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил исковые требования вкладчиков «Элита-Центр» о признании неправомерной бездеятельности Госфинуслуг.

Согласно решению суда, бездеятельность Госфинуслуг проявилась в не осуществлении контроля над деятельностью общества НИЦ “Прогресс”, ООО СМУ “Химстрой”, ЗАО “Строительно-инжиниринговая компания “БИК”, общества “Марс-1”, “Компании “Элитастройинвест”, общества “Интерпроект” (это компании группы “Элита-Центр”, через которые привлекались средства инвесторов – УНИАН).

Суд обязал комиссию создать временную администрацию для решения вопроса о выполнении условий договоров о долевом участии в строительстве домов, заключенных между инвесторами и НИЦ “Прогресс”, ООО СМУ “Химстрой”, ЗАО “Строительно-инжиниринговая компания “БИК”, обществом “Марс-1”, “Компанией “Элитастройинвест”, обществом “Интерпроект”.

Заявление об апелляционном обжаловании постановления может быть подано на протяжении 10 дней после его объявления. Апелляционное обжалование подается в Апелляционный суд города Киева через районный суд на протяжении 20 дней после подачи заявления об апелляционном обжаловании.

В результате строительной аферы «Элита-Центра» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.