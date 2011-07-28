Летевший в Израиль Боинг-737 совершил экстренную посадку в Крыму

Самолет "Боинг-737" с 80 пассажирами и 5 членами экипажа, который направлялся из Донецка в израильский Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за отказа генератора.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

"Боинг" приземлился на основной полосе аэропорта 27 июля, в 16:06.

"Он опечатан до выяснения обстоятельств", - сообщили спасатели.

Из Москвы (Россия) в 21.40 в Крым прибыл самолет такой же марки, на котором пассажиры сломавшегося "Боинга" вылетели в Тель-Авив.

В сообщении крымского МЧС не указано, какая компания осуществляла рейс.