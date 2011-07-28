Летевший в Израиль Боинг-737 совершил экстренную посадку в Крыму
11:29, 28 июля 2011Общество
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На борту - 80 пассажиров и 5 членов экипажа
Самолет "Боинг-737" с 80 пассажирами и 5 членами экипажа, который направлялся из Донецка в израильский Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за отказа генератора.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
"Боинг" приземлился на основной полосе аэропорта 27 июля, в 16:06.
"Он опечатан до выяснения обстоятельств", - сообщили спасатели.
Из Москвы (Россия) в 21.40 в Крым прибыл самолет такой же марки, на котором пассажиры сломавшегося "Боинга" вылетели в Тель-Авив.
В сообщении крымского МЧС не указано, какая компания осуществляла рейс.
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