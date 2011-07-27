Синод УПЦ КП обращается к братьям и сестрам из Московского Патриархата

Накануне Дня Крещения Руси, как сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Синод УПЦ КП обратился с "любовью во Христе с посланием к дорогим братьям и сестрам из УПЦ Московского Патриархата с призывом возобновить основанный в 2009 году диалог о преодолении раскола в украинском православии, несмотря на то, что к такому диалогу негативно относится Русская Православная Церковь, частью которой остается УПЦ МП".

"В октябре 2009 г., - говорится в обращении, - с большим воодушевлением в Украине и верующие, и общество в целом встретили начало диалога между Киевским Патриархатом и УПЦ (МП). Но с тех пор, несмотря на все попытки с нашей стороны, подготовка к диалогу не нашла своего продолжения. По нашему мнению, причиной этого стали разные действия со стороны Москвы, которая испугалась плодотворности и конструктивности наших первых шагов друг навстречу другу и сделала все возможно, чтоб диалог разрушить».

В УПЦ КП подчеркивают: «Однако мы неизменно готовы к возобновлению диалога и ожидаем от УПЦ (МП) конструктивных действий в этом направлении. Вместе с тем мы убеждены, что единственным верным путем для восстановления церковного единства является такой диалог, окончательной целью которого станет образование единой Поместной Православной Украинской Церкви, объединенной вокруг Киевского престола».

«Одним из краеугольных камней для диалога являются нереализованные полной мерой, но действующие решения Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 г. об автокефалии УПЦ. Эти решения приняты соборно, всей полнотой УПЦ. Правильность этих решений удостоверяются самим временем. Ведь если бы они были полностью реализованы, и в 1991-92 гг. Московская патриархия не спровоцировала своими действиями раскол в УПЦ, – так же, кстати, как она это делает и сейчас – Православная Украинская Церковь была бы единой, неразделенной, имела бы непосредственные и равноправные братские отношения с другими Поместными Церквами, могла бы значительно больше усилий прилагать к духовному возрождению украинского народа», - отмечается в обращении.

«Руководство Московского Патриархата поступило лукаво – не имея возможности отбросить вполне законное и обоснованное решение Собора УПЦ, члены Архиерейского Собора РПЦ приняли решение передать рассмотрение вопроса на Поместный Собор. После этого Поместные Соборы РПЦ не созывались 17 лет – хотя согласно уставу должны были происходить раз в пять лет. Однако даже когда в 2009 г. Поместный Собор РПЦ собрался – он не выполнил ранее принятого решения и не рассмотрел обращения Собора УПЦ. Неужели после этого можно верить в постановления и обещания нынешних руководителей Московского Патриархата?», - замечают авторы документа.

Они напоминают, что «как и ранее, Московская патриархия устроила борьбу с решениями Собора УПЦ 1991 г., так в настоящее время она пытается посеять недоверие и к проведенному вами 8 июля 2011 г. Собору. Эти последние события дают возможность еще раз убедиться – в «украинском вопросе» Московская патриархия действует не по предписаниям канонов и не в интересах Православия, а с точки зрения политических интересов сохранения власти в «русском мире».

Поэтому, по убеждению УПЦ КП, «любые призывы ко вхождению Киевского Патриархата под московский омофор бесперспективны – Священноначалие РПЦ не раз показывало и продолжает доказывать своими действиями в Украине, Эстонии, Молдове, Грузии да и во всем Вселенском Православии, что для Московского Патриархата сейчас главное не благо Церкви, а утверждение «Русского мира», как политическое орудие влияния Москвы на постсоветском пространстве».

«Мы желаем церковного единства в Украине, - отмечается в обращении. - Но оно не означает подчиненности Московскому патриарху. И все больше людей в Украине, в том числе и в вашей среде, это понимают».

«Всякий раз вы призываете нас «к покаянию», даже говоря, что «покаяние не является унижением». Но что в этих словах имеется в виду? Если речь идет о покаянии в нанесении вам обид словами или делами, во вражде – то такое покаяние необходимо и нам, как и вам по отношению к нам. Потому что единства церковного мы достигнем лишь тогда, когда покаемся друг перед другом в провинах и простим друг друга, прекратив вражду», - подчеркивают авторы обращения и отмечают: «Но когда имеется в виду «покаяние», которое предусматривает признание нами того, что мы «безблагодатные», а наши Таинства – «недействительные», то такое «покаяние» с нашей стороны было бы ничем иным, как отречением от Бога, в которого мы православно веруем, от Христа Спасителя, Тела и Крови которого мы причащаемся, от благодати Святого Духа, действия которого мы свидетельствуем в Церкви. Такое «покаяние» действительно было бы унижением – унижением не нас, а Церкви Христовой, и хулой на Духа Святого. Призывы к такому «покаянию» подобны призывам фарисеев к Спасителю сойти с креста, чтобы они уверовали».

«Дорогие братья и сестры! Хотя мы, как и все люди, несовершенны в своих действиях, но мы искренние в намерении возобновить церковное единство, вместе с вами построить в Украине единую Поместную Православную Церковь. Мы верим, что с течением времени среди вас становится все больше тех, кто готов к примирению и пониманию. Мы убеждены, что это обязательно произойдет. Но следует помнить, что Господь каждого лично спросит – был ли ты миротворцем, предпринимал ли шаги навстречу брату, проявлял ли любовь свою к ближним и одноверцам в делах, а не только на словах", - отмечается в обращении Киевского Патриархата.