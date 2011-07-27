«Шутка» о заминировании аэропорта обойдется одесситу в 100 тысяч

За неудачную «шутку», вследствие чего произошла задержка выполнения внутренних и международных авиарейсов из Одесского международного аэропорта, и были задействованы значительные силы и средства правоохранительных органов, 25-летнему одесситу придется возмещать государственные расходы на сумму около 100 тыс. грн., информировали сегодня УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в области.

Телефонный звонок от неизвестного о минировании Одесского аэропорта, уточнили в пресс-группе, «поступил на спецлинию «102» ГУ МВД Украины в Одесской области 23 июля в 22 час. 25 мин. На место события были направлены оперативно-следственные группы СБУ, ГУ МВДУ и ГУ МЧС Украины. С территории аэровокзала эвакуированы граждане и сотрудники служб аэропорта».

Однако подробный осмотр «заминированных» сооружений и прилегающих к ним территорий, проведенный экспертами взрывотехнической службы, никаких взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружил.

В результате поисковых мероприятий сотрудниками СБУ и ГУ МВДУ в Одесской области на протяжении суток была установлена личность «телефонного террориста» - 25-летнего жителя Одессы.

Задержанный злоумышленник признался, что реальных намерений и возможностей для реализации своих угроз не имел – просто «пошутил в состоянии алкогольного опьянения» из хулиганских побуждений.