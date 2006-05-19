По всей Украине кратковременные дожди

20 мая на территории Украины сохранится переменная облачность. На протяжении суток по всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу температура ночью будет 8-13°, днем - 21-26°.

21-22 мая переменная облачность. В восточной части и в Крыму 21 мая без осадков, 22 мая отдельные грозовые дожди. На остальной территории 21 мая кратковременные дожди, грозы (в западных областях местами), 22 мая преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13° (21 мая в восточных, 22 мая в западных областях - 5-10°); днем - 21-26°, на юге и востоке - до 28° (21 мая в западной части - 18-23°).

23-24 мая на западе, а 24 мая также в северных и местами центральных областях ожидаются дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью - 9-15°; днем - 24-29°, в южных и центральных областях местами повышение до 30-32°, в западных областях - понижение до 17-23°.

В Киеве и области 20 мая ночью кратковременные дожди, отдельные грозы, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - 22-24°; по области ночью - 8-13°, днем - 21-26°.

21-22 мая переменная облачность. Без осадков, лишь днем 21 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 21-26°.

23 мая преимущественно без осадков, 24 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью - 10-15°, днем - 24-29°.