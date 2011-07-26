Министерство предлагает добавить в киевском метро 26 станций

Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции Программы строительства и развития сети метрополитенов на 2011-2020 годы», согласно которой в столице предполагается увеличить эксплуатационную длину линий киевского метрополитена на 37,6 км.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект прошел согласование в установленном порядке заинтересованными министерствами и органами местного самоуправления, таким образом, готовится соответствующий пакет документов для подачи на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

Одобрение Концепции позволит разработать на ее основе Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2011-2020 годы, выполнение задач которой позволит обеспечить потребность населения Киева, Днепропетровска, Донецка и Харькова, а также их пригородных районов в высококачественных и доступных перевозках.

В частности, в сети столичного метрополитена предлагается дополнительно ввести в эксплуатацию 26 станций, четыре пересадочных узла, два входа (выхода) на действующих станциях, вторую очередь электродепо «Харьковское», три электродепо, мастерские по ремонту эскалаторов, путь для обкатки вагонов длиной 1,2 км и тяговую подстанцию.

В Днепропетровске запланировано ввести в действие второй пусковой участок метрополитена от станции «Вокзальная» до станции «Октябрьская» в составе трех станций протяженностью 4,01 км, благодаря которому центр города будет соединен с мощным транспортным узлом. Согласно расчетам, суммарная годовая экономия затрат на эксплуатацию городского наземного транспорта с учетом уменьшения продолжительности поездок пассажиров в случае эксплуатации метрополитена составит около 9,1 млн. грн.

Согласно Концепции, последовательность строительства и ввода в эксплуатацию пусковых комплексов Пролетарско-Киевской линии Донецкого метрополитена будет пересмотрена с учетом современной потребности города в транспортировке пассажиров через центральную часть города до железнодорожного вокзала и Международного аэропорта «Донецк».

В Харькове, согласно положениям Концепции, запланировано ввести в эксплуатацию участок Алексеевской линии от станции «Алексеевская» до станции «Победа» протяженностью 0,61 км с одной станцией и от станции «Метро строителей им. Г.И. Ващенко» до станции «Одесская» протяженностью 3,47 км в составе двух станций; участков Салтовской линии от станции «Исторический музей» до станции «Площадь Урицкого» протяженностью 2,1 км с одной станцией и от станции «Героев труда» до станции «Дружбы народов» протяженностью 1,7 км с одной станцией. Кроме того, в Харькове предлагается построить электродепо для обслуживания подвижного состава Алексеевской линии и начать строительство участка между станциями «Героев труда-2» и «Индустриальная-2» протяженностью 9,5 км в составе пяти станций.