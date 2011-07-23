Девочки, из-за которых поставили на уши милицию Киева, нашлись

Две 13-летние девочки, которые пропали сегодня ночью в Киеве, найдены живыми и здоровыми.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, свою пропажу объясняют тем, что решили погулять, попили пива, боялись идти домой, предполагая, что их будут ругать родители, поэтому гуляли по району, были возле ресторана «Хата рыбака», у озера «Солнечное», промокли под дождем, прятались по подъездам, а с 12 ночи до 6 утра находились у знакомого 30-летнего мужчины, с которым дружит одна из девочек.

Девочек всю ночь искали около 500 работников милиции, к поиску начальник киевской милиции Алексей КРИКУН подключил все оперативные службы, включая уголовный розыск.

Родители заверили, что дети пропали впервые, и надеются, что они сделают соответствующие выводы и больше не будут так поступать.

Вместе с тем, милиция обеспокоена связью одной из девочек с 30-летним мужчиной, работников правоохранительных органов заинтересовало, почему взрослый мужчина, у которого они прятались ночь, не порекомендовал им все-таки уйти домой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в два часа ночи в Дарницкое управление киевской милиции обратились родители двух 13-летних девочек с заявлениями об их исчезновении.

Милиции было известно, что последний раз девочек видели возле ресторана «Хата рыбака» с мужчиной приблизительно 30 лет, личность которого сейчас устанавливают органы милиции.

Милиция обращалась ко всем, кто был около полуночи возле «Хаты рыбака» и видел девочек, позвонить по телефону на номер 102.