Подешевеет ли украинское сало, которое не хочет есть Таможенный союз

Таможенный союз запретил ввоз продукции украинских предприятий по переработке мяса из-за использования ими китайской свинины.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Елизавета СВЯТКИВСКАЯ, пишет журнал WEEKLY.UA.

Издание напоминает, что после двухнедельной проверки, которую проводили в Украине специалисты Россельхознадзора и национальных ветеринарных служб Казахстана и Беларуси, Таможенный союз ограничил ввоз украинского мяса и молока. Проверку не прошли 29 из 32 украинских производителей мяса и молока. В частности, права на поставки лишились лидеры рынка — «Комплекс Агромарс» («Гаврилівські курчата»), «Дружба народов Нова» («Наша Ряба»), Харьковский молочный комбинат, «Молис», Белоцерковский молочный комбинат.

«Претензии, выдвинутые российской стороной, сводятся к пересечению «грязных» и «чистых» зон, неявным дезинфекционным барьерам, а также к использованию китайской свинины для снижения себестоимости мясных изделий. В Россию импорт китайской свинины запрещен», — объяснила Е.СВЯТКИВСКАЯ журналу WEEKLY.UA.

Вместе с тем, она сомневается, что избыток продукции окажет влияние на внутренние цены на мясо и молоко в Украине. «Летом предложение крупного рогатого скота на убой традиционно сокращается, да и лишние 8 тыс. тонн молока тоже не повлияют на цены молочных продуктов, потому что нашим производителям самим сырья не хватает», - сказала Е.СВЯТКИВСКАЯ.

WEEKLY.UA отмечает, что запрет Таможенного союза на ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий наглядно показывает, чего ждать Украине от этого объединения, в который ее настойчиво приглашает Россия.