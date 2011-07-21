Погибшая пассажирка «Неоплана» была жительницей Ровно

Вероятной причиной аварии автобуса «Неоплан» на Ровенщине стало превышение скорости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник отдела ГАИ УМВД Украины в Ровенской области Ярослав КОВАЛЬЧУК.

В частности, по его словам, «вероятной причиной аварии автобуса стало то, что его водитель не выбрал безопасной скорости движения, поэтому автобус съехал в противоположный к направлению движения кювет и опрокинулся».

По предварительной информации руководителя отдела ГАИ, пассажирка автобуса «Неоплан», погибшая в результате ДТП, была жительницей Ровно. Возраст погибшей устанавливается. Известно, что она ехала с внуком.

Как сообщал УНИАН, сегодня около полудня на территории Ровенской области, в районе села Птичье, перевернулся следовавший из Германии автобус «Неоплан».

В автобусе находились 19 пассажиров и двое водителей.

По данным Управления связей с общественностью МВД, «в результате ДТП погибла одна женщина, еще шесть человек доставлены в городскую больницу. Остальным пострадавшим, получившим многочисленные телесные повреждения, оказывается медицинская помощь». Пассажиры автобуса чувствуют себя нормально, они отправлены в гостиницу, отмечается в сообщении МВД, размещенном на сайте ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и Госавтоинспекции.