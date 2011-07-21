В Киеве женщину в лифте покусал мужчина

В Киеве задержан мужчина, который напал на журналистку в лифте одного из домов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

По данным милиции, «20 июля в 10 часов утра в дежурную часть Оболонского райуправления столичной милиции обратилась редактор отдела одной из украинских газет с заявлением о том, что ночью около трех часов в кабине лифта дома, в котором она проживает, неизвестный мужчина укусил ее за лицо и скрылся».

Потерпевшей медицинскую помощь оказали на месте.

За совершение этого преступления работники отдела уголовного розыска и патрульной службы райуправления задержали 20-летнего местного жителя.

В ходе следствия выяснилось, что нападение он совершил с целью отобрать сумочку у женщины, сообщили в ГУ МВД.

Сейчас следственным отделом Оболонского райуправления милиции Киева в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).