Армия возьмет на себя спецоперации за границей

В Вооруженных силах Украины планируется сформировать отдельный род войск – Силы специальных операций.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО, информируя в Киеве Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса СТАВРИДИСА о ключевых реформах, которые планируется провести в украинской армии до 2017 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, по словам Г.ПЕДЧЕНКО, Силы специальных операций будут созданы для повышения возможностей ВСУ в антитеррористических и информационно-психологических операциях, обеспечении безопасности национального морского судоходства, при защите жизни и здоровья граждан и объектов собственности за пределами Украины.