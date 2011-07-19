Инвалид вызвал в собор УГКЦ саперов, пожарных и врачей

Сегодня около 15.00 на спецлинию УМВД Украины в Черновицкой области поступило анонимное сообщение о том, что на улице Русской, 28, в помещении собора «Успение Пресвятой Богородицы» Украинской греко-католической церкви заложена бомба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, сотрудники УМВД и ГУ МЧС эвакуировали из помещения церкви 8 верующих.

В ходе обследования помещения и прилегающей территории работниками взрыво-технической службы УМВД и ГУМЧС, с использованием служебных собак, взрывных устройств или взрывоопасных предметов выявлено не было. Через час работа собора была возобновлена.

По горячим следам в течение 15 минут сотрудниками уголовного розыска, следственно-оперативной группы и УГАИ УМВД за содеянное был задержан 25-летний черновчанин.

Правоохранительные органы установили, что «шутник» - инвалид 2-й группы, нигде не работает, из хулиганских побуждений из таксофона сообщил о закладке взрывчатки в помещении собора УГКЦ.

По словам задержанного, таким способом он «решил убедиться, как сработают соответствующие службы». Как выяснили стражи порядка, мужчина позвонил в четыре службы сразу. В МНС он сообщил о пожаре в церкви, в милицию - о заминировании, в «скорую помощь» о том, что одному из служителей церкви плохо, а в газовую аварийную службу сообщил об утечке газа. Кроме того, накануне он также звонил по телефону в милицию и сообщал о пожаре в синагоге.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в отношении задержанного.