Украина и Россия будут бесплатно обмениваться данными в Азовском море

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Российской Федерации согласовали проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о мероприятиях по обеспечению безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, документом, в частности, предусмотрено взаимное признание государствами национальных свидетельств, которые подтверждают соответствие судов национальным требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды от загрязнения для районов плавания в вышеупомянутых акваториях.

Кроме того, проектом предусмотрено осуществление сторонами общего мониторинга судоходства в Азовском море и Керченском проливе путем бесплатного обмена данными с использованием данных автоматических идентификационных систем (АИС).

Для организации такого обмена Украина и Россия создадут общую рабочую группу экспертов, основным заданием которой будет подготовка организационно-технических и эксплуатационных предложений по обмену данными АИС и передаче их соответствующим органам договорных сторон.

Проект документа будет представлен на рассмотрение ближайшего заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.