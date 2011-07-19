Могилев похвастался Януковичу, что нашел убийцу бизнесмена

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что милиция приближается к завершению расследования дела об исчезновении харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр сказал во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Крыму, докладывая о ходе расследование ряда резонансных дел.

В частности, руководитель МВД информировал главу государства, что сегодня стражи порядка интенсивно работают над расследованием дела об исчезновении журналиста В.КЛИМЕНТЬЕВА. «Работа продолжается. Считаю, мы приближаемся к ее логическому завершению», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Министр также сообщил, что милиция уже установила личность убийцы одесского бизнесмена Александра Коробчинского, и правоохранительные органы принимают меры по задержанию преступника.

Кроме того, по словам А.МОГИЛЕВА, правоохранители в настоящее время активно расследуют резонансные убийства, произошедшие в АР Крым.

А.МОГИЛЕВ доложил Президенту о ходе расследования уголовного дела в отношении группы молодых людей, которые в Киеве поиздевались над пожилым мужчиной.

Глава государства в разговоре с министром внутренних дел отметил, что будет держать на контроле ход расследования всех резонансных дел.

Как сообщал УНИАН, главный редактор харьковской региональной газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

10 марта этого года милиция сообщила об объявлении в розыск двух подозреваемых в деле В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Убийство 41-летнего А.Коробчинского произошло 5 января этого года – он был расстрелян неподалеку от своего дома в центре Одессы.