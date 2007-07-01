Ющенко: вопрос жилья - это вопрос №2

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает лично контролировать вопрос обеспечения жильем военных моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Севастополе.

«Это (обеспечение жильем – УНИАН) чрезвычайно острый вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что сегодня в ВМС проходят службу около 15 тыс. военнослужащих, причем каждый пятый – это офицер.

«Если проанализировать состояние, которое характеризует обеспечение жильем, то сегодня мы имеем очередь 2-2,5 тысяч, поэтому этот вопрос выделяется в отдельную программу финансирования, которая будет контролироваться и министром обороны, и мной как Верховным главнокомандующим», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что оборонный бюджет ежегодно увеличивается на 25%, он будет в первую очередь ориентирован на социальные программы – денежное обеспечение и обеспечение квартирами.

«Я думаю, что мы ощутим эту динамику», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что сегодня нет «серьезных вопросов» относительно денежного обеспечения, а вопрос жилья – это вопрос №2, на который руководство государства будет обращать внимание.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля Кабинет Министров своим постановлением увеличил денежное обеспечение для военнослужащих.

Таким образом, контрактнику денежное обеспечение повышено до 1000 грн., прапорщику – 1200 грн., старшему прапорщику – 1360 грн., лейтенанту – 1580 грн., старшему лейтенанту 1680 грн., капитану – 1800 грн., майору – 1900 грн., подполковнику – 2000 грн., полковнику – 2200 грн., генерал-майору – 4600 грн., генерал-лейтенанту – 5000 грн.