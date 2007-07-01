Ющенко: вопрос жилья - это вопрос №2
Президент обещает лично контролировать обеспечение жильем военных моряков
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает лично контролировать вопрос обеспечения жильем военных моряков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Севастополе.
«Это (обеспечение жильем – УНИАН) чрезвычайно острый вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что сегодня в ВМС проходят службу около 15 тыс. военнослужащих, причем каждый пятый – это офицер.
«Если проанализировать состояние, которое характеризует обеспечение жильем, то сегодня мы имеем очередь 2-2,5 тысяч, поэтому этот вопрос выделяется в отдельную программу финансирования, которая будет контролироваться и министром обороны, и мной как Верховным главнокомандующим», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он отметил, что оборонный бюджет ежегодно увеличивается на 25%, он будет в первую очередь ориентирован на социальные программы – денежное обеспечение и обеспечение квартирами.
«Я думаю, что мы ощутим эту динамику», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что сегодня нет «серьезных вопросов» относительно денежного обеспечения, а вопрос жилья – это вопрос №2, на который руководство государства будет обращать внимание.
Как сообщал УНИАН, с 1 апреля Кабинет Министров своим постановлением увеличил денежное обеспечение для военнослужащих.
Таким образом, контрактнику денежное обеспечение повышено до 1000 грн., прапорщику – 1200 грн., старшему прапорщику – 1360 грн., лейтенанту – 1580 грн., старшему лейтенанту 1680 грн., капитану – 1800 грн., майору – 1900 грн., подполковнику – 2000 грн., полковнику – 2200 грн., генерал-майору – 4600 грн., генерал-лейтенанту – 5000 грн.