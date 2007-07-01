Освобождены мальчик и девочка, похищенные полтора месяца назад в Петербурге

Похищенные 15 мая в Петербурге дети освобождены, сообщил РИА Новостипредставитель пресс-службе городской прокуратуры.

По его словам, Дима и Саша Бородулины освобождены совместными усилиями правоохранительных органов, журналистов и деловых кругов.

"Девочка была освобождена в ночь с 27 на 28 июня, мальчик - минувшей ночью. Силовые меры не применялись. Выкуп также не выплачивался", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что возбужденное по факту похищения детей уголовное дело продолжает расследоваться, преступники не изобличены и не задержаны.

Двое детей - 11-летняя Александра и шестилетний Дмитрий Бородулины были похищены 15 мая поздно вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. Их отца, который вез детей домой из спортивного клуба, неизвестные ударили по голове, после чего посадили мальчика и девочку в автомобиль "ВАЗ" и скрылись.