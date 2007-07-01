Кто не рискует, тот не повышает цены на шампанское

Отечественные производители шампанских вин объявили о повышении с 1 июля отпускных цен на свою продукцию.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, в частности, подорожает продукция "Артемовского завода шампанских вин (АЗШВ) "Artyomovsk Winery" (Донецкая область) и государственного предприятия Завод шампанских вин (ЗШВ) "Новый Свет" (АР Крым), единственных в Украине производителей шампанского традиционным бутылочным способом.

С 1 июля отпускная цена на Артемовское шампанское повысится до 12%. Основными причинами подорожания его роизводители называют удорожание сырьевой базы, а также повышение цен на комплектующие и энергоносители.

В то же время отпускная цена на шампанское «Новый Свет»с повысится на 5%.

Ранее цену на свою продукцию повысил еще один производитель игристых вин - Киевский завод шампанских вин "Столичный". Так, с 1 июня отпускные цены на продукцию завода выросли на 5%.

В Украине на сегодняшний день насчитывается лишь два производителя шампанского классическим способом. Это основанный в 1950 году Артемовский завод шампанских вин и основанный в 1878 году завод "Новый свет", специализирующийся на производстве шампанского ручной работы.

КЗШВ "Столичный" является производителем игристых вин, который осуществляет шампанизацию резервуарным способом. По данным "Укрсадвинпрома", в 2005 году доля ЗАО "Киевского завода шампанских вин "Столичный" на украинском рынке игристых вин составляла 25%.