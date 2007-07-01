Милиция провела 100-летие Романа Шухевича в заботах, но эффективно

За время празднования 100-летия со дня рождения Главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича 30 июня милиция сработала дисциплинировано, организовано и четко, в результате чего не было допущено нежелательных столкновений. Это подчеркнул заместитель председателя Украинской Национальной Ассамблеи Николай КАРПЮК от имени организаторов торжеств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 30 июня в Украине состоялось 196 массовых мероприятий с общим количеством участников свыше 94 тысяч. Среди них наиболее сложных с точки зрения потенциальной угрозы для общественного спокойствия и правопорядка были события в Киеве. “Милиция сработала качественно и предупредила возможные конфликты – к такому заключению пришло не только руководство МВД, но и участники торжеств по случаю 100-летия со дня рождения командира УПА Р.Шухевича”, - отмечается в сообщении.

По словам начальника милиции общественной безопасности МВД Василия ФАТХУТДИНОВА, за время мероприятий стражи порядка не допустили столкновения конфликтующих сторон. “Нам удалось их размежевать, удержать на определенном расстоянии и тем обеспечить выполнение возложенных на органы внутренних дел функций по соблюдению законности и правопорядка”, - подчеркнул милицейский чиновник и сообщил, что на страже правопорядка в столице вчера находились почти 2 тысячи стражей порядка, включая военнослужащих Внутренних войск МВД.

Как сообщал УНИАН, 30 июня массовые мероприятия по случаю 100-летия командира УПА состоялись в Киеве, Львове, Луганске и других городах Украины.