Кому и зачем нужен Закон о морской политике

Советник премьер-министра, бывший главнокомандующий Военно-Морскими силами Украины адмирал Михаил ЕЖЕЛЬ отмечает необходимость принятия закона о морской политике государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе во время празднования 15-й годовщины Военно-Морских сил Украины.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, „в свое время в Военно-Морских силах Украины мы начинали разрабатывать закон о морской политике Украины. Не знаю его дальнейшей судьбы, где он сейчас находится, но думаю, что нужно немедленно возвращаться к работе над ним”.

Как сказал экс-главнокомандующий ВМС, все сегодняшние „болезни”, такие как нехватка средств, кадров и тому подобное, „к сожалению, свойствены и нашему флоту, но хочется, чтобы в ближайшее время государство все-таки больше повернулось лицом к флоту, к человеку прежде всего, к тому понятию флота, каким мы его себе представляем, что это действительно визитная карточка государства”. Потому что, как считает М.ЕЖЕЛЬ, „флот представляет могущество государства, его научный потенциал: все, что есть на корабле - это характеристика государства”.

По словам адмирала, „не все страны могут иметь мощные судостроительные заводы, не все страны могут иметь флот, поэтому я считаю, что одной из таких характеристик и мощностей как раз является флот, и его составляющая - Военно-Морские силы”. По мнению М.ЕЖЕЛЯ, военный флот в мирное время должен обеспечить безопасность перевозок нефти, газового конденсата и тому подобное, а в соответствующий период встать на защиту своих границ. „Иначе просто быть не может”, - сказал он.