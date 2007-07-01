Ющенко: Украина построит серию новейших корветов собственной разработки

На протяжении ближайших лет планируется поставить на вооружение Военно-Морских Сил несколько военных кораблей класса «корвет» украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Севастополе.

«Из самых уникальных проектов, о которых я хотел бы сообщить, – это «корвет», который имеет высокую проектную разработку на уровне технико-экономического обоснования. Этот проект уже сформирован и это будет целая серия кораблей, которые будут финансироваться из государственного бюджета, и будут пополнять военно-морской флот Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент отметил, что внимание будет уделяться модернизации уже существующих военных кораблей. «Это активные планы, активная жизнь», - сказал он.

Президент отметил, что ВМС Украины находятся в активной фазе, имеют полный комплект и обеспечены всем необходимым для того, чтобы поддерживать свой профессиональный класс и боевой дух. По словам Президента, ежегодно на 20-25% увеличивается оборонный бюджет, в том числе военно-морского флота. Президент отметил, что за последние 15 лет украинские ВМС постоянно развиваются, несмотря на существующие сложности.

Он подчеркнул, что каждое ведомство, в частности оборонное, сделало очень много, чтобы Украина имела свои национальные Вооруженные силы. Как подчеркнул Президент, украинские ВМС достойно представляют Украину. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в рамках празднования 15-й годовщины Военно-Морских Сил имел возможность увидеть часть из 28 военных кораблей флота. «Это современные корабли, корабли, которые принимают участие не только в планах, которые обеспечивают обороноспособность Украины, но и принимают участие в различного рода миротворческих операциях, проводимых под разной эгидой (разных международных организаций – УНИАН)», - сказал Президент. В то же время он отметил, что проблема материального обеспечения ВМС является ключевой проблемой любого военного флота. По его словам, с одной стороны, можно говорить о техническом совершенстве украинских ВМС, а с другой стороны - прогресс в военно-морском деле вынуждает Украину перестраивать свои Военно-Морские Силы.