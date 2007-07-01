Пьяный мотоциклист сбил инспектора ГАИ

В Волынской области 21-летний водитель мотоцикла, который был в нетрезвом состоянии, совершил наезд на инспектора Государственной автоинспекции.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Гороховском районе. В результате аварии работник ГАИ получил тяжелые телесные повреждения.

В ходе расследования выяснилось, что водитель мотоцикла не имел документов на свое транспортное средство и даже не получал удостоверения водителя.

Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.