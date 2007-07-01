Пьяный мотоциклист сбил инспектора ГАИ
12:22, 01 июля 2007Общество
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Волынской области 21-летний водитель мотоцикла, который был в нетрезвом состоянии, совершил наезд на инспектора Государственной автоинспекции.
Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Гороховском районе. В результате аварии работник ГАИ получил тяжелые телесные повреждения.
В ходе расследования выяснилось, что водитель мотоцикла не имел документов на свое транспортное средство и даже не получал удостоверения водителя.
Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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