Обращение Ющенко к военным морякам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Севастополе поздравил военных моряков, ветеранов и жителей Севастополя с 15-й годовщиной Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем приветствии глава государства отметил, что он рад находиться сегодня в Севастополе – главном форпосте украинских ВМС.

Он подчеркнул, что рад приветствовать сыновей и дочерей Украины, которые с честью и достоинством служат своей Родине. «От имени великого украинского народа и его государства я выражаю вам благодарность за патриотизм, добросовестную службу и высокую готовность защищать мир и безопасность нашей земли. Слава вам, дорогие украинские военные моряки!», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинский народ гордится своими защитниками. Президент отметил, что дело поддержки флота является общенациональным и призвал все украинское общество, каждый город и каждый регион продолжать оказывать важную помощь в развитии нашего войска. Президент заверил, что Украина как морское государство хочет видеть свои ВМС эффективными, современными и, безусловно, должным образом оснащенными.

«Мы должны быть готовыми быстро реагировать на все внешние угрозы. Это ключевая задача, которую я ставлю перед руководством Вооруженных сил», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что под контролем военных моряков постоянно находится безопасность нашего государства, и призвал их ответственно исполнять этот высокий долг.

Президент отметил, что украинский флот знают и уважают во всем мире, в частности Украина достигла высоких результатов во время участия в антитеррористической операции в Средиземном море «Активные усилия” и в учениях в составе соединения Черноморских сил «Блексифор» и других военных международных учениях и дальних походах. Глава государства призвал продолжать поддерживать связи со всеми внешними партнерами Украины.

«Наша цель - сильное государство, сильное войско, сильный флот», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент заверил, что задачи и проблемы военных моряков никогда не будут вне поля зрения руководства государства.

«Как глава государства, как Верховный главнокомандующий, я всегда буду заботиться о надлежащих условиях для вашей службы и о вашем благосостоянии», - пообещал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил слова благодарности ветеранам. «Честь и слава ВМС, чистых вам фарватеров и семь футов под килем», - сказал В.ЮЩЕНКО.