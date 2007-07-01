Сегодня повышаются цены на железнодорожные билеты
10:35, 01 июля 2007Общество
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До конца года запланированы ещё два повышения
В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, цены на железнодорожные билеты подорожали еще на 5%.
Очередное повышение цен произошло согласно приказу Министерства транспорта и связи от 28 января №58.
Согласно документу, в этом году запланировано еще два 5% повышения - с 1 сентября и 1 ноября.
Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2007 года началось поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. В целом в 2007 году, в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи, тарифы возрастут на 25%.
"Укрзализныця” от повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2007 году, по словам министра транспорта, планирует получить 390 млн. грн.
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