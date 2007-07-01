Сегодня повышаются цены на железнодорожные билеты

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, цены на железнодорожные билеты подорожали еще на 5%.

Очередное повышение цен произошло согласно приказу Министерства транспорта и связи от 28 января №58.

Согласно документу, в этом году запланировано еще два 5% повышения - с 1 сентября и 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2007 года началось поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. В целом в 2007 году, в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи, тарифы возрастут на 25%.

"Укрзализныця” от повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2007 году, по словам министра транспорта, планирует получить 390 млн. грн.