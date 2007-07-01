Ющенко в Севастополе осматривает корабли, оружие и военную технику
09:59, 01 июля 2007Общество
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На 10.45 назначено выступление в прямом эфире
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Севастополе принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 15-й годовщины Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства возложил цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
Сейчас Президент осматривает корабли, вооружение и военную технику Военно-Морских сил ВСУ.
На 10.45 запланировано выступление Президента Украины, трансляцию которого в прямом эфире будет осуществлять НТКУ.
Справка УНИАН. В соответствии с Указом Президента, День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
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