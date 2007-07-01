Ющенко в Севастополе осматривает корабли, оружие и военную технику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Севастополе принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 15-й годовщины Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства возложил цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Сейчас Президент осматривает корабли, вооружение и военную технику Военно-Морских сил ВСУ.

На 10.45 запланировано выступление Президента Украины, трансляцию которого в прямом эфире будет осуществлять НТКУ.

Справка УНИАН. В соответствии с Указом Президента, День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.